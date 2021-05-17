Hindistan'Ä± koronadan sonra ÅŸimdi de kasÄ±rga vurdu!

Hint medyasÄ±ndaki haberlerde, MyanmarlÄ±lar tarafÄ±ndan farklÄ± sesler Ã§Ä±karan bir "kertenkele" anlamÄ±na gelen "Tuktae" adÄ±nÄ± verdiÄŸi kasÄ±rganÄ±n, Hindistan'Ä±n Umman Denizi'ne kÄ±yÄ±sÄ± olan bÃ¶lgelerinde etkili olduÄŸu belirtildi.

Bu sabah "aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiddetli siklon kasÄ±rgaya" dÃ¶nÃ¼ÅŸen Tuktae, Mumbai kentinin 160 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda etkisini gÃ¶steriyor.

KasÄ±rganÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sel ve ÅŸiddetli rÃ¼zgarlar sonucu Karnataka, Kerala, Goa ve MaharaÅŸtra eyaletlerinde toplamda en az 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DiÄŸer yandan, birÃ§ok kÃ¶yde aÄŸÄ±r hasara yol aÃ§an kasÄ±rgayla ilgili hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Yerel basÄ±na ve sosyal medyaya yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, evlerin Ã§atÄ±sÄ±nÄ±n uÃ§tuÄŸu, sel sularÄ± nedeniyle trafikte aksamalar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KasÄ±rga nedeniyle Mumbai HavalimanÄ±'na gelen uÃ§aklarÄ±n bazÄ±larÄ± baÅŸka kentlere yÃ¶nlendirildi, daha sonra da havalimanÄ± bir sÃ¼reliÄŸine kapatÄ±ldÄ±.

KOVÄ°D-19 HASTALARI Ä°Ã‡Ä°N Ã–NLEMLER

KasÄ±rganÄ±n vurmasÄ± beklenen bÃ¶lgelerde alÄ±nan Ã¶nlemler, eyalet hÃ¼kÃ¼metlerine baÄŸlÄ± yetkililer tarafÄ±ndan yerinde incelendi.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan en Ã§ok etkilenen Ã¼lkelerden olan Hindistan'da hastanelerde de olasÄ± elektrik kesintilerinde, tedavisi iÃ§in tÄ±bbi oksijene ihtiyaÃ§ duyulan hastalarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in tedbirler alÄ±ndÄ±.

KASIRGA BU GECE GUCARAT'A ULAÅžABÄ°LÄ°R

Hindistan Meteoroloji Dairesi yetkilileri, kasÄ±rganÄ±n, bu gece Porbandar ve Mahuva bÃ¶lgeleri arasÄ±ndaki kÄ±yÄ± ÅŸeridinden saatte 200 kilometre hÄ±zla Gucarat eyaletine ulaÅŸmasÄ±nÄ± ve yarÄ±n sabah saatlerinde eyaleti terk etmesini beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Gucarat eyaleti yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da kÄ±yÄ± kesimde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 1500 kiÅŸinin dÃ¼n gece saatlerine kadar yÃ¼ksek yerlere tahliye edildiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Bu arada, MaharaÅŸtra eyaletinde de 12 bin 400 kiÅŸi yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerden tahliye edilerek gÃ¼venli yerlere ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ãœlkenin batÄ±sÄ±ndaki eyaletlerde kasÄ±rga nedeniyle bazÄ± tren seferlerine ara verilirken ve kÃ¶prÃ¼lerden geÃ§iÅŸler kapatÄ±larak sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden farklÄ± gÃ¼zergahlar kullanmalarÄ± istendi.

Gucarat Acil Durum YÃ¶netim Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da eyaletin 21 bÃ¶lgesinde hafif yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara