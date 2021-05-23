Hindistan'dan sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı' talimatı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Hindistan'da hükümet, sosyal medya şirketlerine 'Hint varyantı ifadelerini kaldırın" talimatı gönderdi.

Yerel medyanın haberine göre, Bilgi Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün "Hndistan varyantı" olarak anılan varyantının B.1.617 olarak tanımlandığını ve isminin bu şekilde kullanılması gerektiğini; buna "Hindistan" adının verilmesinin yanlış olduğunu aktardı.

Covid-19 virüsünün varyantları, coğrafi olarak ortaya çıktığı yerle anılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 741 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 741 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 299 bin 266'ya çıktı.Ülkede,

son 24 saatte 240 bin 842 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 530 bin 132'ye yükseldi.Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 5 günde 300 binin altına indi.

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