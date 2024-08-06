Hindistan'dan Şeyh Hasina açıklaması

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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'daki tüm partilerden temsilcilerin katıldığı bir toplantıya başkanlık eden Subrahmanyam Jaishankar, yetkilileri Bangladeş'te yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

ANI'nin toplantıya katılan bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Bakan Jaishankar, Hasina'nın Hindistan'a nasıl geldiğine ilişkin detayları toplantıda aktardı.

Toplantıda, Jaishankar'ın, Hasina'nın Hindistan'da olduğunu ve Yeni Delhi hükümetinin, geleceği hakkında karar verebilmesi için Hasina'ya zaman tanıyacağını söylediği ileri sürüldü.

Jaishankar, hükümetin Bangladeş ordusu ile temas halinde olduğunu belirtti.

Öte yandan, Hindistan, son gelişmelerin ardından Bangladeş sınırına ilave askeri birlikler konuşlandırırken, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) milletvekilli Jagannath Sarkar da Bangladeş'te bulunan azınlık grupların tehlike altında olduğunu ve sadece Başbakan Narendra Modi'nin onların güvenliğini sağlayabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

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Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş’teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina 5 Ağustos’ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan’ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.