Hindistan’dan sevindiren koronavirüs haberi

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka görülürken, salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 202 bin 202’ye ulaştı.
Günlük vaka sayısının son 238 günün en düşük seviyesinde olduğu aktarıldı.
Öte yandan virüs nedeniyle 356 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 455 bin 68’e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, ölümlerin çoğunun Kerala eyaletinde görüldüğünü bildirdi.
Toplamda virüs bulaşan 33 milyon 583 bin 318 kişi iyileşirken son 24 saatte 15 bin 951 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.
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