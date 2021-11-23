Hindistan'dan sevindiren haber: Son 1,5 yılın en düşük vaka sayısı görüldü

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Hindistan’da son 24 saatte 7 bin 579 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam oldukça yüksek görünse de 1 milyar 350 milyon nüfuslu ülkede son 1,5 yılda açıklanan en düşük günlük vaka sayısı oldu.

Avrupa'da alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayıların önlenemez derece yükselmesi nedeniyle sıkı önlemlere devreye girerken Hindistan'dan gelen bu haber hem sevinç hem de şaşkınlık yarattı. Zira ülkede son haftalarda birçok yüksek katılımlı kutlama festival gerçekleştirildi ve bunların vaka sayısına yansıması beklendi; ancak Hindistan bu beklentileri boşa çıkararak vaka sayısını giderek azalttı.

Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 526 bin 480’e ulaştı.

Hindistan sağlık yetkilileri düşen vaka sayılarını yükselen aşılama oranlarına ve halkın önceki salgın dalgalarında hastalığı geçirerek sahip olmaya başladığı antikor oranlarına bağlıyor.