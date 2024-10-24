Hindistan'dan küresel reform çağrısı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Dünya genelinde sağlık, gıda ve yakıt güvenliğine ilişkin kaygıların ciddi boyuta ulaştığını belirten Jaishankar, daha eşit ve adil bir dünya için bağımsız platformların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Jaishankar, küreselleşmenin dünyaya büyük katkıları olduğunu, üretim ve tüketim kanallarının çeşitliliğine dikkati çekerek bundan istifade edilmesi gerektiğini belirtti.

Kovid-19 salgının, temel ihtiyaçlar için esnek ve kısa tedarik zincirlerine duyulan ihtiyacı gözler önüne serdiğini belirten Jaishankar, bu bağlamda daha fazla üretim merkezi oluşturulması çağrısında bulundu.

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Küresel kurum ve mekanizmalarda reforma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Jaishankar, BMGK daimi ve daimi olmayan üyelerinin yeniden gözden geçirilip, konseyin reform edilmesi gerektiğini belirtti.

Jaishankar, "işleyişi BM'ninki kadar eskide kalmış çok taraflı kalkınma bankalarının" da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"ORTA DOĞU'DAKİ TIRMANIŞIN SONUÇLARI CİDDİ OLUR"

Jaishankar, "Orta Doğu'daki tırmanışın devam etmesinin hem insani hem de maddi sonuçları ciddi olur. Her türlü yaklaşım adil ve kalıcı olmalı, iki devletli bir çözüme götürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkati çeken Jaishankar, "Yapılan anlaşmalara titizlikle riayet edilmelidir. Uluslararası hukuka istisnasız uyulmalı ve terörizme sıfır tolerans gösterilmelidir." şeklinde konuştu.