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Hindistan’dan Keşmir için ‘diplomatik çıkarma’ adımı: 20 başkente heyet gidiyor

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#Hindistan#Keşmir#ABD
Hindistan’dan Keşmir için ‘diplomatik çıkarma’ adımı: 20 başkente heyet gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

Hindistan, geçen ay Pakistan ile yaşadığı askeri gerilimde yeteri kadar uluslararası destek bulamadığı endişesiyle yeni bir diplomatik girişim başlattı.

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22 Nisan’da Keşmir’in Hindistan yönetimindeki tarafında bulunan Pahalgam bölgesinde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan, bölgedeki terör hücrelerini desteklemekle suçladığı Pakistan’ı sorumlu tutan Hindistan, Sindoor Operasyonu adıyla Pakistan’a yönelik bir dizi saldırı düzenlemişti. Ancak Yeni Delhi yönetimi uluslararası kamuoyunun yeterince açık destek vermemesi ve iki ülkenin eşit düzeyde görülmesinden rahatsızlık duyduğu için harekete geçti.

Hindistan’dan Keşmir için ‘diplomatik çıkarma’ adımı: 20 başkente heyet gidiyor

Aralarında ABD, Güney Kore, Katar, Japonya ve Kuveyt’in de bulunduğu 20’den fazla ülkenin başkentine Keşmir konusunda Hindistan’ın tezlerini anlatacak olan heyetler gönderildi. İç politikada birlik görüntüsü vermeyi amaçlayan heyetlerde, Narendra Modi hükümetinde muhalif partilerden milletvekilleri ve eski diplomatlar da yer alıyor. Öte yandan Pakistan da eski Pakistan başbakanı Benazir Butto’nun oğlu ve eski milletvekili Bilawal Butto Zardari önderliğinde benzer bir diplomatik girişim başlatacağını açıkladı.

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#Hindistan#Keşmir#ABD

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