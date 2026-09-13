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Hindistan'dan BRICS'e güven mesajı

Güncelleme Tarihi:

#BRICS Zirvesi#Küresel Güney#Narendra Modi
Hindistandan BRICSe güven mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 11:51

Dünya genelinde gerilimlerin arttığına dikkat çeken Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Küresel Güney ülkelerinin BRICS'e giderek daha fazla güven duyduğunu belirtti. Modi, BRICS'in küresel sorunlara ilişkin sunduğu çözüm önerilerinin toplulukla sınır kalmaması gerektiğini kaydetti.

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Modi, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen oturumda konuştu.

Dünya genelinde çatışma ve gerilimlerin sürekli arttığına dikkati çeken Modi, bu durumun olumsuz ve geniş kapsamlı etkilerinin de giderek çoğaldığını belirtti.

Modi, salgınlar, iklim felaketleri ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların, hiçbir krizin tek bir bölgeyle sınırlı kalmadığını gösterdiğini söyleyerek, bu nedenle BRICS aracılığıyla kapsayıcı küresel büyümeyi teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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BRICS bünyesinde geliştirilen çözümlerin faydalarının yalnızca BRICS ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Modi, bu çözümlerin Küresel Güney'in ihtiyaçlarına "uyarlanabilir ve erişilebilir" hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Hindistandan BRICSe güven mesajı

"KÜRSEL GÜNEY'İN SESİ BRICS'TE DUYULUYOR"

Modi, "Kişisel deneyimlerime dayanarak Küresel Güney ülkelerinin BRICS'e duyduğu güvenin arttığını söyleyebilirim. Çünkü BRICS bünyesinde onların sesleri duyuluyor, deneyimlerine saygı gösteriliyor ve çözümler onlar için değil, onlarla birlikte geliştiriliyor." diye konuştu.

BRICS'in gücünün çeşitlilik ve işbirliğinden kaynaklandığını belirten Modi, farklı gerçekliklere sahip ülkelerin işbirliği yoluyla birlikte ilerleyebileceğini vurguladı.

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Modi, Hindistan'ın "dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik" olmak üzere dört temel alana odaklandığını aktararak, üye ülkelerin işbirliği ve desteğiyle ortak vizyonlarını karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

Hindistandan BRICSe güven mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi

BRICS TOPLULUĞU

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

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Genişleme süreciyle BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.

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#BRICS Zirvesi#Küresel Güney#Narendra Modi

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