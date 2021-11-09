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HABERLERDünya Haberleri

Hindistan'daki sel felaketi: En az 5 ölü

#Hindistan#Sel#Dünya
Hindistandaki sel felaketi: En az 5 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az beş kişi hayatını kaybetti.

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Hindustan Times'ın haberine göre, Tamil Nadu'da aralıksız yağışlar nedeniyle en az beş kişi öldü, 500'den fazla kulübe hasar gördü, dört ev tamamen yıkıldı.

Yağışlarının başlamasıyla eyaletin başkenti Chennai'nin pek çok kesimi sular altında kaldı. Eyaletin Gelir ve Afet Yönetimi Bakanı KKSSR Ramachandran, yağış yeniden artarsa daha fazla kayıp olabileceğini söyledi.

Ramachandran, Chennai'de yağışların yoğunluğunun azalmasıyla alçak bölgelerde suyun boşaltılmaya başlandığını belirtti.

Kurtarma operasyonunun ordu, Ulusal Afet Yardım Gücü ve itfaiye tarafından yürütüldüğünü kaydeden Ramachandran, "Chennai'de, inceleme ve kurtarma operasyonları için daha fazla kişi görevlendirildi." dedi.

Öte yandan, şiddetli yağışlar nedeniyle Chennai, Madurai, Kanchi ve Chengalpattu da dahil olmak üzere birçok ilçede eğitime ara verildi.
Chennai ve komşu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) dün yapılan açıklamada, yağışların gelecek beş gün boyunca Kerala ve Andhra Pradeş'in güney kıyılarında da hafif ila orta şiddette etkili olabileceği belirtilmişti.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, durumun, eyalette 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki sel felaketi kadar vahim olduğunu söylemişti.

Uzmanlar, yılın bu zamanında şehir sık ??sık şiddetli yağışlarla karşılaşsa da kontrolsüz gelişim ve kötü şehir planlamasının yıkıma ve kaosa yol açtığını, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin de soruna katkıda bulunduğunu, aşırı yağışları daha olası ve daha sık hale getirdiğini ifade ediyor.

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#Hindistan#Sel#Dünya

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