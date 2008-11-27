Hindistan'daki saldırılar: Hala 3 rehine var

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın Mumbai kentinde silahlı kişilerin bastığı Yahudi yardım kuruluşunda biri İsrailli hamam, en az 3 rehinenin olduğu bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, baskın sırasında saldırganlardan birinin öldürüldüğünü kaydederek, bir kadın ve bir çocuğun serbest bırakıldığını söyledi. Yetkili, binada en az 4 silahlı kişi bulunduğunu belirtti.



İsrail kurtarma servisi Zaka ise, Haham Gabriel Hertzberg'in eşi Rivka'nın iki yaşındaki çocuğu ile birlikte serbest bırakıldığını açıkladı.