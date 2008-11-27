Hindistan'daki Oberoi oteline operasyon

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan polisinin, Mumbai kentindeki Triden Oberoi otelinde ellerinde çok sayıda rehine bulunan teröristlere karşı operasyon başlattığı bildirildi.

Yerel televizyon istasyonlarından verilen haberde polis ve komandoların, teröristlere karşı operasyona başladığı belirtildi.



Öten yandan, Hindistan'ın Maharashtra eyaleti üst düzey yetkilisi R.R Patil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, otelde müşteri ve otel personeli olarak 100-200 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.



Patil, pek çok kişinin kendilerini odalarına kilitlemiş olmaları nedeniyle otelde tam olarak kaç kişinin bulunduğunu söylemenin zor olduğunu belirtti. Otelde 10 ile 20 arasında terörist bulunduğunun düşünüldüğünü kaydeden Patil, “teröristlerle hiçbir görüşme yapılmıyor" diye konuştu.