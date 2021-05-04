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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

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Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

Hindistan’da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük, iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandı.

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Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.

 

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