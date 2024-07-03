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Hindistan'daki dini tören izdihamında can kaybı 121'3 yükseldi

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#Hindistan#İzdiham#Can Kaybı
Hindistandaki dini tören izdihamında can kaybı 1213 yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 09:49

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde dini ayin sırasında yaşanan izdihamda can kaybı 121'e yükseldi.

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı arttı. Yetkililer, izdihamdaki can kaybının 121'e yükseldiğini açıkladı.

İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söyledi.

Polis, izdihamla ilgili soruşturma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağına vurguladı. Eyalet Emniyet Müdürü Prashant Kumar, "Yetkililerin ihmalleri de araştırılacak ve 24 saat içinde hazır olacak rapora dayanarak harekete geçilecek" dedi.

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#Hindistan#İzdiham#Can Kaybı

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