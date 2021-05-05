Hindistan'da yaÅŸanan kriz dÃ¼nya gÃ¼ndeminin ilk sÄ±rasÄ±ndan dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Ãœlkede gÃ¼nlÃ¼k can kaybÄ± sayÄ±sÄ± salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±.

Yeni tip koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 20 milyonu geÃ§tiÄŸi Hindistan'da vaka sayÄ±sÄ±ndaki tÄ±rmanÄ±ÅŸ sÃ¼rerken son 24 saatteki can kaybÄ± sayÄ±sÄ± salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±.Â

Hindistan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 20 milyon 665 bin 248'e yÃ¼kseldi. Son 24 saatte 3 bin 780 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 226 bin 118 Ã§Ä±ktÄ±. Bu, salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana bir gÃ¼nde kaydedilen en yÃ¼ksek can kaybÄ± oldu. Ãœlkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanÄ±n tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

Hindistan, gÃ¼nlÃ¼k olarak en fazla vaka ve Ã¶lÃ¼mÃ¼n kaydedildiÄŸi Ã¼lke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerÃ§ek vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n belirtilenden Ã§ok daha yÃ¼ksek olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Hindistan'daki korkunÃ§ insanlÄ±k dramÄ±nÄ± kayÄ±t almak iÃ§in Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ve kalabalÄ±k eyaletiÂ Uttar PradeÅŸ'deki bir hastaneyi ziyaret eden CNN International muhabiri ÅŸahit olduÄŸu dehÅŸet anlarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Hastane koridorlarÄ±nda yatak sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ± yerlerde yatan sayÄ±sÄ±z hastayÄ± gÃ¶ren ve dehÅŸete kapÄ±lan muhabir daha sonra yaÅŸananlarÄ± ise aktarmakta oldukÃ§a zorlandÄ±.Â 55 yaÅŸÄ±ndaki bir kadÄ±n koronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶rÃ¼rken ve ancak solunum desteÄŸiyle hayata tutunabilirken kalbi durdu. Hastanede annelerinin yanÄ±nda olan Ã§ocuklarÄ± mÃ¼dahale edebilecek bir doktor ya da hemÅŸire bulamazken kendileri kalp masajÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Ne kadar uÄŸraÅŸsalar da annelerini hayata dÃ¶ndÃ¼remeyen adamlarÄ±n acÄ± dolu haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ± hastaneyi doldurup dÄ±ÅŸarÄ± taÅŸtÄ±. TÃ¼m bu olanlar ise anbean kameralara yansÄ±dÄ±.

Hastanenin iÃ§inde bular yaÅŸanÄ±rken Ã¶nÃ¼nde ise uzun bir aÅŸÄ± kuyruÄŸu bulunuyordu. 18 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k herkesin isterse aÅŸÄ± olabildiÄŸi Ã¼lke, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ± Ã¼reticilerinden biri olsa da aÅŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸamaya devam ediyor.Â

AÅŸÄ± olmaya gelen bir milletvekili ile konuÅŸmak isteyen CNN muhabiri bir anda araya giren hastane mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ kameralara gÃ¶stererek 'milletvekilene ne sÃ¶ylemesi gerektiÄŸini fÄ±sÄ±ldamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, buna gerek yok, bÄ±rakÄ±n konuÅŸsun.' diyor.

Mikrofon kendisine uzatÄ±lÄ±nca konuÅŸmaya baÅŸlayan vekil ise 'Ãœlkede sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum olduÄŸunu biliyorum ama canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, durum iyiye gitmeye baÅŸladÄ±, bunu Ã§Ã¶zeceÄŸimize inanÄ±yorum.' beyanÄ±nÄ± veriyor.

Hindistan'da halk krizin bu duruma gelmesinin baÅŸ sorumlusu olarak BaÅŸbakanÂ Narendra Modi'yi suÃ§luyor. BaÅŸbakan ise ekonomik toparlanmaya zarar vereceÄŸi endiÅŸesiyle vaka artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã¼lke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sÄ±cak bakmÄ±yor.

VakalarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu MaharaÅŸtra eyaleti ile baÅŸkent Yeni Delhi ve Ã§evresinde kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± uygulanÄ±rken Ã¼lke Ã§apÄ±nda bir yasak henÃ¼z ufukta gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. OKSÄ°JEN SIKINTISI

Hint medyasÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Kovid-19 vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra tÄ±bbi oksijen ve aÅŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k sisteminde sorunlar baÅŸ gÃ¶steriyor.

Oksijen sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle birÃ§ok hastanenin acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸkent Yeni Delhi, oksijen kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.

Yeni Delhi'nin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastalarÄ±n tedavisinde zorluk yaÅŸanÄ±yor.

Yeni Delhi YÃ¼ksek Mahkemesi, tÄ±bbi oksijen tedarikinde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanan 40'tan fazla hastanenin ihtiyacÄ±nÄ±n giderilmesi talimatÄ±nÄ± yerine getirmeyen yetkililer hakkÄ±nda, mahkemeye itaatsizlikten dava aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Mahkeme yargÄ±Ã§larÄ± Vipin Sanghi ve Rekha Palli, "Siz istediÄŸiniz kadar deve kuÅŸu gibi kafanÄ±zÄ± kuma gÃ¶mÃ¼n, biz Ã¶yle yapmayacaÄŸÄ±z. 'HayÄ±r' yanÄ±tÄ±nÄ± kabul etmiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Ã‡ok sayÄ±da hastane ve bakÄ±mevinin baÅŸvurusunu deÄŸerlendirdiklerini belirten yargÄ±Ã§lar, hastanelerin oksijen yetersizliÄŸi nedeniyle yatak sayÄ±sÄ±nÄ± azalttÄ±klarÄ±nÄ±, hastalarÄ± baÅŸka yerlere yÃ¶nlendirdiklerini kaydetti.

Mahkeme, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan iki yetkiliyi ifade iÃ§in Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Hindistan Ulusal HastalÄ±k Kontrol Merkezi, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 3 MayÄ±s itibarÄ±yla tedavisi sÃ¼ren hasta sayÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak Ã¼lke genelinde toplam 688 bin 724 hasta iÃ§in oksijen desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. AÅžI SIKINTISI

NÃ¼fusu 1,4 milyara yaklaÅŸan Hindistan'da aÅŸÄ±lama kampanyasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 16 Ocak'tan bu yana 160 milyon 499 bin 118 doz aÅŸÄ± yapÄ±lsa da kampanya henÃ¼z salgÄ±nÄ± durdurabilecek dÃ¼zeye ulaÅŸmadÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ± Ã¼reticisi Hindistan Serum EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Adar Poonawalla, Ã¶nceki gÃ¼n Financial Times gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, aÅŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸu ve bunun birkaÃ§ ay sÃ¼receÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

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