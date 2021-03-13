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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Hindistan’da yolcu treninde yangın!

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Hindistan’da yolcu treninde yangın!

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Delhi ile Dehradun seferini yapan Shatabdi Ekspresi'ne ait bir vagonunda elektrik hatlarının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Delhi ile Dehradun seferini yapan Shatabdi Ekspresi'ne ait trende yangın çıktı. Yetkililer yangının, vagonunda elektrik hatlarının kısa devre yapması nedeniyle çıktığını ifade etti.

Yangının trenin hareket halinde çıkmasının paniğe neden olduğunu ifade eden yetkililer,  vagonunda elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle alevlerin yükseldiğini belirtti. 

Yolcuların zamanında tahliye edildiği belirtilirken, olayda  can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi. 

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

 

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