MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHindistan'da yıldırım çarpması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu, ülkenin doğusundaki çeşitli kesimlere yıldırım düştüğünü belirtti.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 23 kişiden 13'ünün Bihar eyaletinin Gopalganj bölgesindeki çiftliklerde çalışan kişiler olduğunu bildiren Pal, yaralanan 10 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Bihar eyaletinde, 2019'un Temmuz ayında, şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayı arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle