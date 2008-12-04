Hindistan'da yeni saldırı tehdidi

Yerel basında, teröristlerin hava yoluyla yeni bir saldırı planlıyor olabileceğine ilişkin istihbarat bilgileri bulunduğu ve bu bilgilerin ardından büyük havaalanlarında alarma geçildiği haberleri yer aldı.
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ajansı PTI'ya konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Fali Homi Major, saldırı olasılığıyla ilgili bir uyarı geldiğini ve buna her zamanki gibi hazırlıklı olduklarını söyledi.
Bir televizyon kanalı da Mumbai saldırılarını üstlenen Dekkan Mücahitleri adlı gruptan gönderilen bir elektronik postanın ardından alarm verildiğini öne sürdü. Yetkililer ise bu konuda bilgileri olmadığını belirtti.
Hindistan'ın Yeni Delhi ve Bangalor ile Çennai kentlerindeki 3 büyük havaalanında güvenlik alarmı verilerek, araç ve valizlerdeki aramaların artırıldığı kaydedildi.
Sivil Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Muşumi Çakravarti, havaalanına gelen yolcuların bavullarında ve alana gelen araçlarda yapılan kontrolleri sıklaştırdıklarını söyledi.
Çakravarti, hava sahasındaki güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını, havaalanı çevresinde güvenlik personeli olduğunu aktardı.
Mumbai'de, geçen hafta aralarında gar ile otellerin de bulunduğu yaklaşık 10 yere düzenlenen saldırılarda 171 kişi hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Dekkan Mücahitleri'nin üstlendiği saldırıların arkasında Pakistanlı militan grup Leşkeri Tayyibe'nin bulunduğunu savunuyor.