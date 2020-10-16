Hindistan'da yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ölü ilan edilip, soÄŸutucuya koyulan adam kurtarÄ±lamadÄ±
Hindistan'da yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶lÃ¼ ilan edilip, soÄŸutucuya koyulan 74 yaÅŸÄ±ndaki adam kurtarÄ±lamadÄ±.Â
BBC'nin haberine gÃ¶re, olay pazartesi gÃ¼nÃ¼ Tamil Nadu'da meydana geldi.Â
Ã–zel bir hastanedeki doktorun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediÄŸiÂ Balasubramanyam, seyyar soÄŸutucuya koyuldu.
Ertesi gÃ¼n cenaze iÃ§in gelen levazÄ±matÃ§Ä±lar,Â Balasubramanyam'Ä± hayatta ve titrerken buldu.Â
Yeniden hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ Balasubramanyam bugÃ¼n yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.Â
Salem Devlet Hastanesinin BaÅŸhekimiÂ Dr. Balajinathan, seyyar dondurucuda kaÃ§ saat kaldÄ±ÄŸÄ± bilinmeyen Balasubramanyam'Ä±n akciÄŸer rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.Â
Cenaze ÅŸirketi, Balasubramanyam'Ä±n erkek kardeÅŸinin, doktorun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ilan eden belgeyi imzaladÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Salem Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Senthil Kumar, ailenin, Balasubramanyam'Ä±n Ã¶lÃ¼m belgesini Ã§Ä±kartmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla aile hakkÄ±nda "ihmalkar davranarak insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmaktan" dava aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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