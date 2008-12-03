Hindistan'da trene saldırı: 3 ölü, 29 yaralı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Mumbai kentinde düzenlenen ve 200'e yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sonra Hindistan'da bugün de trene bombalı saldırı düzenlendi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bir trende patlama oldu. Bombanın yol açtığı patlamada 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.



Eyalet hükümeti yetkilisi M. C. Sahu, bir çantaya yerleştirilen zaman ayarlı bombanın, tren, eyaletin başkenti Gauhati'nin 300 kilometre kadar güneyindeki Diphu istasyonuna ulaştığında patladığını belirtti.



İki yolcunun olay yerinde, birinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Yaralılardan ikisinin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.



Eyaletin merkezindeki Lumding'den doğudaki Tinsuhia'ya giden trene yapılan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, son 5 yıldır daha geniş özerklik için savaşan ayrılıkçı Ulusal Karbi Longri Kurtuluş Cephesinden şüphelenildiği belirtildi.



Öte yandan aynı eyalette isyancılar 2 göçmen işçiyi öldürdü. İşçilerin Dolamara'daki evlerinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü kaydedildi.



Yetkililer, bu olaydan da aynı ayrılıkçı grubu sorumlu tuttu. Ayrılıkçılar Assam'da son 3 yılda 300'e yakın göçmeni öldürdü.