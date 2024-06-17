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Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

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#Hindistan#Batı Bengal#Tren Kazası
Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 20:06

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen tren kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi de yaralandı. Kaza sonrası trenlerden birine ait bir vagon havada asılı kaldı.

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Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 60 kişi de yaralandı. Sabah saatlerinde New Jalpaiguri bölgesinde meydana gelen kaza sonrası yolcu trenine ait 3 vagon raydan çıkarken, 1 vagon ise havada asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

Yetkililer, kazaya "insan hatasının" yol açmış olabileceğini ve detaylı bir soruşturma yapılacağını açıklayarak, "İlk soruşturmaya göre, yük treninin makinisti sinyali dikkate almamış gibi görünüyor" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl, Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş ve binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı

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#Hindistan#Batı Bengal#Tren Kazası

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