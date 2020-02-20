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Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Hindistan’da TIR yolcu otobüsüne çarptı: 20 ölü

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Hindistan’da TIR yolcu otobüsüne çarptı: 20 ölü

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde seyir halindeki TIR'ın bir yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Tiruppur bölgesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkan TIR, karşı yönden gelen 48 yolcunun bulunduğu otobüse çarptı. Yerel saatle 03.30 sıralarında meydana gelen kazada 6’sı kadın 20 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından TIR şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza sonucu Bengaluru-Ernakulam seferini yapan yolcu otobüsü ise hurdaya döndü.

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