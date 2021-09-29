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Hindistan'da tepki çeken uygulama! Milyonlarca kişinin internetini kestiler

#Hindistan#İnternet Kesintisi#Dünya
Hindistanda tepki çeken uygulama Milyonlarca kişinin internetini kestiler

Hindistan devleti, öğretmen sınavında kopya çekilmesini önlemek için milyonlarca kişinin internet erişimini kesti. Kentte internetle bağlantılı bir çok hizmet kullanılamayınca hayat felç oldu.

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Hindistan’ın büyük bir eyaletinde her sene çok çekişmeli geçen öğretmen işe alım sınavında kopya çekilmesinden endişe duyan  yetkililer milyonlarca sakinin İnternetini yaklaşık 12 saat kadar kesti. Pek çok kişi Google Haritalar gibi temel hizmetlere bile erişemez hale geldi.

HALK İSYANDA: UZAKTAN ÇALIŞAMADILAR, ÖDEME YAPAMADILAR

Rajasthan eyaletinde Pazar günü boyunca , WhatsApp, Facebook ve Twitter gibi platformlar kullanılamadı.  Bu durum, uzaktan çalışamayan, malları için ödeme yapamayan ve navigasyon servisini kullanmayan eyalet sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Hindistan, dünyanın en büyük İnternet kullanıcı tabanlarından birine sahip ve bu kullanıcıların çoğu İnternet'e cep telefonları aracılığıyla erişiyor. Pazar günü sınırlı bir kesim geniş bant hizmetlerini kullanarak İnternet'e erişebildi.

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Yetkililer, yerel medyaya, hükümetin işlettiği bir okulda iyi bir pozisyon elde etmek için büyük bir adım olan Rajasthan Öğretmenler için Uygunluk Sınavı sırasında "yasa ve düzeni uygulamak" ve sahtekarlığı önlemek için interneti askıya almanın gerekli olduğunu söyledi.

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1.6 MİLYON ADAY KATILIYOR, EN BÜYÜK SORUN KOPYA

2018'den bu yana ilk kez düzenlenen sınava yaklaşık 1,6 milyon adayın katıldığı ve muhtemelen katılımın arttığı bildirildi.

Hintli eğitim uzmanları, üniversiteler ve kamu sektörü işleri için rekabetin şiddetli olabileceği Hindistan'da sınavlarda kopyanın en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

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KOPYA ÇEKMEYE ÇALIŞANLAR TUTUKLANDI

Pazar günkü sınavda kopyanın önüne geçmek için test merkezlerinde video gözetimi de yapıldı ancak alınan önlemler bazı adayların kopya çekmeyi denemesini engellemedi.

Hindistanda tepki çeken uygulama Milyonlarca kişinin internetini kestiler

Polis, bluetooth cihazlarını parmak arası terliklerinde kaçırmaya çalışan pek çok adayı sınavdan önce tutukladı.

BU İLK DEĞİL

Bu Rajasthan'ın interneti ilk kapatışı değil. Yetkililerin 2018'deki bir polis memuru sınavı sırasında da erişimi askıya aldıkları bildirildi. Teknoloji güvenlik şirketi Cloudflare'e göre Suriye ve Sudan da büyük sınavlar sırasında interneti askıya alıyor.

İŞLETMELERE KAPANMA ÇAĞRISI YAPILDI

6,6 milyondan fazla kişinin yaşadığı Jaipur bölgesindeki yetkililer işletmeleri Pazar günü kapanmaya çağırdı. Yerel bir ticaret federasyonu başkanı, elektrik kesintisi sırasında 90 bin kadar işletmenin kapandığını söyledi.

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Bazı yerel ticaret grupları, faaliyet durma noktasına geldiğinden mali kayıplara yol açacağını söyledikleri kesintiye karşı çıktılar.

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#Hindistan#İnternet Kesintisi#Dünya