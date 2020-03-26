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Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hindistan’da sopayla evlere

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Hindistan’da sopayla evlere
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Hindistan’da korona salgını nedeniyle önceki gün getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere polis şiddet uyguladı. Müdahale tepki çekti.

Koronavirüsle mücadelede en sert tedbirler 1.3 milyar nüfuslu Hindistan’dan geldi. Çin ile kara sınırı bulunan ülkede, çarşamba günü itibariyle 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çin’den sonra en kalabalık ülke olan Hindistan’da, halkı evinde tutmak için sert önlemlere başvuruluyor. Buna göre, kısıtlamaya uymayanlar bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelecek.

Hindistan’da sopayla evlere

COPLA müdahale

Alınan önlemler kapsamında market alışverişi için halka kontrollü olarak izin verilirken, ülkenin finansal merkezleri konumundaki Mumbai ve Yeni Delhi’de kaydedilen ve polisin bazı insanları sopayla eve soktuğu görüntüler sosyal medyaya yansıdı. AFP’ye konuşan ve bir evde hizmetçilik yapan Alok Barman, evden dışarı yiyecek almak için çıktığını ancak polis tarafından dövülüp eve geri geldiğini ve ev halkının yiyecek hiçbir şeyi bulunmadığını aktardı. Bir kasapta kaydedilen görüntülerde de, polisin müşterileri ve dükkanı açtığı gerekçesiyle dükkan sahibini copla dövdüğü görülüyor. 563 vaka tespit edilen ülkede, şimdiye dek koronavirüse bağlı 10 ölüm kaydedildi. Ancak yeterli sayıda test yapılmaması nedeniyle bu sayıların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

ÜÇ HAFTA YASAK

Karantina kararını önceki gün duyuran Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Hintlileri ve Hindistan’ı korumak için” böyle bir karar alındığını söyledi. 1.3 milyar nüfuslu Hindistan’da üç hafta boyunca sadece sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve medya personeli dışarı çıkabilecek. Vatandaşlara ise ancak sağlık ve gıda ihtiyaçları için sınırlı olarak evden çıkma izni verilecek.

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