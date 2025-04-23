Hindistan'da son yılların en büyük terör saldırısı

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Hintli yetkililer, salı günü Pahalgam tatil beldesi yakınlarındaki Baisaran çayırında gerçekleşen saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi. En az dört silahlı kişinin turistlere yakın mesafeden ateş açtığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, olayda 34 kişinin yaralandığını kaydederek, çoğunun durumunun ağır olduğu bilgisini verdi. Ölen turistlerin büyük bölümünün Hintli olduğu ifade edildi.

Saldırının ardından Hindistan'ın farklı eyaletlerinden bölgeye güvenlik birimlerinin sevk edildiği kaydedildi.

'SİVİLLERE YÖNELİK EN BÜYÜK SALDIRI'

Skynews'ün haberine göre, bölgedeki yetkililerden Ömer Abdullah, "Bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüğümüz bütün saldırılardan çok daha büyük" diye konuştu.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı "şiddetle" kınayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesini umuyorum. Bu iğrenç eylemin sorumluları adalete teslim edilecek."

Hindistan hükümeti, saldırının ardından bölgede askeri devriyeler başlattı. Yeni Delhi hükümeti, Pakistan ile aralarında itilaflı bir bölge olan Keşmir'de sıkı güvenlik önlemleri uygulanacağının altını çizdi.

YETKİLİLERDEN GÜVENLİK TOPLANTISI KARARI

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, saldırıyı "alçakça bir terör eylemi" diye nitelendirirken, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı. Shah, İçişleri Bakanlığının Srinagar’da güvenlik toplantısı yapacağını duyurdu.

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TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Keşmir'den gelen haberler derinden rahatsız edici. ABD, terörizme karşı Hindistan'ın yanında duruyor" açıklamasını yaptı.

Keşmir direnişinin önde gelen isimlerinden Mirwaiz Umar Faruk da saldırının "korkakça bir eylem" olduğunu ifade derek, "Böyle bir şiddet kabul edilemez. Keşmir, ziyaretçilerine sevgi ve sıcaklıkla yaklaşan bir yerdir" dedi.

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Keşmir'de dağlık arazide başlatılan operasyona Hindistan Hava Kuvvetleri'nin de destek vereceği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Saldırganların yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi. Öte yandan, yetkililer, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Saldırı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Hindistan ziyaretiyle aynı döneme denk geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu hafta Hindistan'a 4 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.