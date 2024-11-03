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Hindistan'da son 123 yılın en sıcak ekim ayı

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#Hindistan#Ekim#Sıcaklık Ortalaması
Hindistanda son 123 yılın en sıcak ekim ayı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:29

Hindistan'da ekim ayında ortalama sıcaklığın 26,92 derece olduğu ve bunun son 123 yılın en yükseği olduğu açıklandı.

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Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise bu sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mohapatra, geçmişte ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise ortalama sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü belirtti.

Mohapatra, kuzeybatıda sıcaklıkların en az iki hafta boyunca normalin 2-5 derece üstünde seyrettiğini belirterek, ülkede 1901'den bu yana ekim ayında ölçülen en yüksek ortalama sıcaklığın kaydedildiğini söyledi.

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#Hindistan#Ekim#Sıcaklık Ortalaması

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