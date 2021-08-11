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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Hindistan'da şoke eden olay! Canlı canlı toprağa gömüldüler

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Hindistan'da şoke eden olay! Canlı canlı toprağa gömüldüler

Hindistan’ın kuzeyindeki otoyolda yaşanan heyelan sonucu seyir halindeki araçlarda 50'ye yakın kişinin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi.

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  • Son dakika: Hindistanda otoyolda meydana gelen heyelanda yaklaşık 50 kişi araçlarında mahsur kaldı
  • Son dakika: Hindistanda otoyolda meydana gelen heyelanda yaklaşık 50 kişi araçlarında mahsur kaldı
  • Son dakika: Hindistanda otoyolda meydana gelen heyelanda yaklaşık 50 kişi araçlarında mahsur kaldı
  • Son dakika: Hindistanda otoyolda meydana gelen heyelanda yaklaşık 50 kişi araçlarında mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda yaklaşık 50 kişi araçlarında mahsur kaldı

Hint-Tibet Sınır Polisi Sözcüsü Vivek Kumar Pandey, yaptığı açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kinnaur bölgesindeki otoyolda meydana gelen heyelanda, içlerinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu seyir halindeki otobüs, kamyon ile otomobillerin çamur ve kayaların altında kaldığını aktardı.

Bölge yöneticisi Abid Hussain Sadiq da toprak kaymasında 7 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını, enkaz altındaki araçlarda mahsur kalan yaklaşık 50 kişiye ulaşılması için ağır iş makineleri kullanıldığını kaydetti.

Ülke basını olay nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise toprak altında kaldığını duyurdu.

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Ülkenin Himaçal Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

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