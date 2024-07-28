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Hindistan'da şiddetli yağışlarla boğuşuyor! 56 kişi hayatını kaybetti

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#Hindistan#Şiddetli Yağış#Dünya
Hindistanda şiddetli yağışlarla boğuşuyor 56 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 13:07

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda haziran sonundan bu yana 56 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Hindustan Times'ın haberine göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, haziran sonundan bu yana Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğunu açıkladı.

Yetkililer, bu süreçte 21 kişinin yüksek yerlerden düşerek, 18 kişinin boğularak, 8'er kişinin yılan ısırması ve elektrik çarpması, 1 kişinin de sel nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Eyalet yetkilileri, 56 kişinin yaşamını yitirdiği eyalette yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek günlerde de eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağışın etkili olacağı uyarısı yaptı.

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#Hindistan#Şiddetli Yağış#Dünya

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