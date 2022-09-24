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Hindistan'da şiddetli yağış felakete yol açtı: 36 ölü

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#Hindistan#Şiddetli Yağış#Can Kaybı
Hindistanda şiddetli yağış felakete yol açtı: 36 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 11:57

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi nedeniyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın kuzeyini şiddetli yağış vurdu. Uttar Pradesh eyaleti genelinde aralıksız yağışlar nedeniyle bazı evler çöktü.

Yerel makamlar 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet genelinde 12 kişinin ise yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde daha şiddetli sağanak yağışlar olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da Haziran ayından Eylül ayına kadar süren muson mevsiminde sık sık yıldırım düşmesi sonucu can kayıpları yaşanıyor.

Yetkililer ormansızlaşmanın, su kaynaklarının tükenmesinin ve kirliliğin iklim değişikliğini olumsuz etkilediğini ve bunun da daha fazla yıldırım düşmesine yol açtığını belirtiyor.

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#Hindistan#Şiddetli Yağış#Can Kaybı

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