×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan’da sıcaklık rekoru: 52.30

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Sıcaklık#Rekor
Hindistan’da sıcaklık rekoru: 52.30
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Sıcak hava dalgalarının etkisini sürdürdüğü Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, 52.3 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50.5 dereceye ulaştığı bildirildi. 21 Mayıs’ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren “şiddetli sıcak hava dalgası” nedeniyle 5 günlük “kırmızı alarm” verildiği duyurulmuştu. Diğer yandan Pakistan’ın Sindh eyaletinde de sıcaklıklar 52 dereceyi aşarak yaz mevsiminin en yüksek seviyesine ulaştı. Pakistan’da kaydedilen en yüksek sıcaklık ise 2017 yılında Belucistan eyaletine bağlı Turbat şehrinde 54 derece olarak ölçülmüştü. Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin aşırı sıcaklıklara katkıda bulunduğunu belirtiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Sıcaklık#Rekor

BAKMADAN GEÇME!