Hindistan’da sıcaklık rekoru: 52.30

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Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50.5 dereceye ulaştığı bildirildi. 21 Mayıs’ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren “şiddetli sıcak hava dalgası” nedeniyle 5 günlük “kırmızı alarm” verildiği duyurulmuştu. Diğer yandan Pakistan’ın Sindh eyaletinde de sıcaklıklar 52 dereceyi aşarak yaz mevsiminin en yüksek seviyesine ulaştı. Pakistan’da kaydedilen en yüksek sıcaklık ise 2017 yılında Belucistan eyaletine bağlı Turbat şehrinde 54 derece olarak ölçülmüştü. Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin aşırı sıcaklıklara katkıda bulunduğunu belirtiyor.