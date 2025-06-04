×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan'da sel faciası: 44 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Şiddetli Yağışlar#Hindistan'da Sel Felaketi#Sel Afetleri
Hindistanda sel faciası: 44 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 15:42

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 44 kişi hayatını kaybederken 1500'den fazla köy  yağışlardan olumsuz etkilendi.

Haberin Devamı

 

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistanda sel faciası: 44 ölü

7 EYALETİN ETKİLENDİĞİ SELDE  44 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Hindistanda sel faciası: 44 ölü

14 BİN 739 HEKTARDAN FAZLA TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Haberin Devamı

Yetkililer, yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şiddetli Yağışlar#Hindistan'da Sel Felaketi#Sel Afetleri

BAKMADAN GEÇME!