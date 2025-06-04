Hindistan'da sel faciası: 44 ölü

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

7 EYALETİN ETKİLENDİĞİ SELDE 44 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.

14 BİN 739 HEKTARDAN FAZLA TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

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Yetkililer, yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.