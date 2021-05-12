Hindistan'da salgın cehenneme dönüştü: Nehre atılan cesetleri ağlarla topluyorlar!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 340 bin 938'e, toplam can kaybı sayısı 254 bin 197'ye ulaştı.

REKOR KIRILDI AMA GERÇEK SAYI DAHA FAZLA

Böylece, ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'daki koronavirüs ölümleri hakkında Reuters tarafından hazırlanan rapora göre hali hazırda dünyada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden her üç insandan biri Hindistan'da yaşıyor.

CESETLER GANJ NEHRİ KIYISINA VURDU!

Öte yandan ülkeden gelen ve sosyal medyadan hızla yayılan fotoğraflar yaşanan dehşetin boyutlarını açığa çıkarıyor. Koronavirüsün ikinci dalgasının vurduğu Hindistan'da yerel medya, ülkenin doğusunda Ganj Nehri kıyısına 30’dan fazla ceset vurduğunu aktardı.

Toplu mezarlar ve sevdiklerinin cesetlerini yakmak için yer bulamayan vatandaşlarla ilgili haberlerden sonra gelen haber gündeme damga vurdu. Hint medyasına açıklama yapan Buxar bölgesindeki Chausa kasabasının yerel yetkilisi Ashok Kumar bir çok cesedin nehir kıyısına vurduğunu ifade ederken, ölümlerin koronavirüsten kaynaklı olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti. Hintli yetkililer, üç veya dört gün suda kalmış cesetlere otopsi yapılacağını ve Chausa kasabasında soruşturma başlatılacağını belirtti.

CESETLERİ AĞ İLE TOPLUYORLAR

Koronavirüs salgınında rekor vaka ve ölü sayıları eşliğinde cehennemi yaşayan Hindistan'ın yoksul bölgelerinde köylülerin odun alamadıkları için ölülerini nehre attığı belirtildi. Haberlere yüzlerce olduğu yansıyan çok sayıda cesedi Ganj Nehri'nden toplamak için yerel yetkililer iki eyalet sınırına ağ yerleştirdi.

Hindistan'ın yoksul kesimlerindeki ücra köylerde 'sulara gömülen' ölülerin kutsal Ganj Nehri'nin kıyılarına vurmasının, ülkede yaşanan trajedinin en büyük göstergelerinden biri olduğu belirtildi. Ambulans çalışanlarının ölüleri nehre attığına dair bazı videoların sosyal medyada paylaşılması da infial yarattı. Pazartesinden beri medyaya yansıyan haberlere göre, ülkenin en yoksul eyaletleri olan Uttar Pradeş ve Bihar'da nehre bırakılan yüzlerce ceset var.

Durumla baş etmekte zorlanan Hindistan'ın kuzeyindeki yetkililer, Kovid kurbanlarının yüzen cesetlerini yakalamak için Ganj Nehri boyunca bir ağ kurduklarını açıkladı.

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