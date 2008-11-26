Hindistan'da saldırı ve rehin alma:80 ölü

Haberin Devamı

Üst düzey emniyet yetkilisi A.N. Roy, Tac Mahal ve Oberoy otellerinde rehineler alındığını söyledi.

Hint televizyon kanalları da şu ana dek 80 kişinin öldüğü, 250 kişinin yaralandığı saldırılarda Mumbai Terörle Mücadele Birimi Şefi Hermant Karkare'nin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bu arada bir İngiliz görgü tanığı, saldırganların Hindu ya da Urduca konuştuklarını bildirdi.

Mumbai'de Oberoy ve Tac Mahal otelleri, Chhatrapati Shivaji Terminus Tren İstasyonu, Leopold's Restoranı ve kentin güneyindeki karakollar dahil olmak üzere 7 ayrı yere silahlı kişilerce otomatik silahlar ve el bombalarıyla saldırılar düzenlendi.

CNN/IBN Televizyonu, daha önce saldırganların, Tac Mahal Oteli'nde Batılılar'ı rehin aldıklarını duyurmuştu.

Saldırıların nedeni henüz bilinmezken, Tac Mahal Oteli'nde kimi Avrupalı milletvekillerinin kaldığı, Oberoy Oteli'nin de kordon altına alındığı belirtiliyor.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Haberin Devamı

Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılar üzerine ordunun, turistlerin rehin alındığı açıklanan Oberoy Oteli'ne ilerlediği bildirildi.

CNN/IBN Televizyonu, ordunun, saldırganların hala içeride oldukları ve rehineler aldıkları söylenen Oberoy Oteli'ne asker gönderdiğini duyurdu.

Haberde ayrıca Oberoy ve Tac Mahal otellerinden patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Bu arada saldırıların sorumluluğunu Deccan Mücahidin adlı bir örgüt üstlendi. Adı duyulmamış örgütün, haber kuruluşlarına gönderdiği e-postada, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini bildirdiği açıklandı.

Mumbai'de 2007 yılı temmuz ayında düzenlenen bir dizi saldırıda da 187 kişi ölmüştü.