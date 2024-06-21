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Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

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#Hindistan#Sahte İçki#Can Kaybı
Hindistanda sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 11:02

Hindistan'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Can kayıplarının yanında çok sayıda kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

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Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tüketimi nedeniyle bilanço artıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 34’ten 47’ye yükseldiği, hastanelerdeki 118 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hindistan’da çarşamba gününden bu yana sahte alkol tüketen en az 150 kişi baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtilerle hastaneye kaldırılmıştı. Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurmuştu. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.

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Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor.

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#Hindistan#Sahte İçki#Can Kaybı

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