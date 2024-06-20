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Hindistan’da sahte alkol can aldı: Zehirlenen 34 kişi öldü

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#Hindistan#Sahte İçki#Can Kaybı
Hindistan’da sahte alkol can aldı: Zehirlenen 34 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 13:46

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde sahte alkolden zehirlendiği açıklanan 34 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Kallakuruchi bölgesinde sahte alkol tükettikten sonra rahatsızlanan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Alkolü tüketenlerin baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sahte alkolden zehirlenen 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En az 80 kişinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Tamil Nadu Eyalet Başbakanı M. K. Stalin, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon rupi (12 bin dolar), hastaneye kaldırılanlara ise 50 bin rupi (598 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma çerçevesinde üst düzey bir polis memuru ile 10 polis ihmalkarlık nedeniyle görevden alındı.

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Hindistan'da her yıl onlarca kişi merdiven altı üretilen kaçak alkolden zehirlenerek hayatını kaybediyor.

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#Hindistan#Sahte İçki#Can Kaybı

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