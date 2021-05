Hindistan'da polisten maske takmama cezası: Eline çivi çaktılar!

Salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan, bu sefer polis şiddeti ile gündemde.

Russia Today'de yer alan habere göre, ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan bir kişi maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Pandemi önlemleri kapsamında yürürlüğe konulan maske yasağını delen vatandaş ise akıllara durgunluk verecek bir cezaya çarptırıldı.

Eyaletteki Bareilly şehrinin bir sakini olan 28 yaşındaki adam polisin ceza olarak eline çivi çaktığını açıkladı.

Facebook ve Twitter'da dolaşan bir videoda söz konusu vatandaşın elinden büyük bir çivi çıkmış olarak görüldüğü görüntüler yer aldı.

Did the cops at Bariley's Baradari police station really hammer nails into this person's body for not wearing a mask.?@Uppolice -- do you have an explaination? pic.twitter.com/yJfHYD9mTn