Hindistan'da ölü sayısı 195'e çıktı

Yetkililer, operasyonun sona ermesinin ardından Tac Mahal otelinde daha fazla cesede rastlandığını ve ölü sayısının 195'e, yaralı sayısının da 295'e çıktığını bildirdi. Yaralıların hastanelere taşındığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
Hindistan'ın finans ve turizm
merkezi Mumbai'de 60 saat kadar süren şiddet, Tac Mahal otelindeki son teröristlerin de etkisiz hale getirildiği operasyonla sona ermişti.
Öte yandan Amerikan yönetiminin, Mumbai'deki saldırılarla ilgili soruşturmaya yardımcı olabilmek amacıyla Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), bu ülkeye yetkili gönderme talimatı verdiği bildirildi.
ABD Başkanı George Bush, Mumbai'deki ölümlerden büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ve Hindistan yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.