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HABERLERDünya Haberleri

Hindistan'da Müslümanlara saldırıları ifşa etmekle suçlanan gazeteciler serbest bırakıldı

#Hindistan#Müslüman#Gazeteci
Hindistanda Müslümanlara saldırıları ifşa etmekle suçlanan gazeteciler serbest bırakıldı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinde Müslümanlara yönelik dini saldırıları sosyal medyada paylaştıkları için toplumsal şiddeti kışkırtma suçlamasıyla gözaltına alınan iki Hintli gazeteci kefaletle serbest bırakıldı.

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Gazetecilerin avukatı Pijus Kanti Biswas yaptığı açıklamada, "kişisel özgürlüklerinin ihlali anlamına geleceğinden soruşturma için tutukluluklarının gerekli olmadığı" gerekçesiyle mahkemenin iki gazeteciyi dün kefaletle serbest bıraktığını belirtti.

Gazeteci Samriddhi K. Sakunia ve Swarna Jha, Tripura eyaletinde geçen ay Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin haberler yapmıştı.

​​​​​​​Panisagar kasabasındaki Chamtila Camisi'ni ziyaret ettiğini ve caminin tahrip edildiğini söyleyen gazeteci Sakunia, 13 Kasım'daki Twitter paylaşımında "Tripura polisi böyle bir şey olmadığını söyleyerek iddiayı reddetti. Ama benim sahadan aldığım rapor aksini söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sakunia, 14 Kasım'da Tripura polisinin talebi üzerine Assam eyaletinde gözaltına alınmıştı.

Polis, gazetecilerin "sosyal medyada yanlış ve yalan haberler yayınlayarak toplumsal şiddeti kışkırtmaktan" gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

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İki gazetecinin gözaltına alınması, Hindistan'da basın özgürlüğünün saldırı altında olduğunu öne süren gazeteciler ve insan hakları örgütleri tarafından kınandı.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ndeki sıralaması son yıllarda düşen Hindistan, 2020'de 180 ülke arasında 142'nci sırada yer almıştı.

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#Hindistan#Müslüman#Gazeteci

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