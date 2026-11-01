Hindistan'da muhalefet lideri Rahul Gandhi, Başbakan Modi'ye meydan okudu: Demokrasinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz

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Hindistan'da seçmen kayıtlarında değişiklik öngören uygulamanın iptal edilmesi ve Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Ana muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi'nin öncülüğünde, muhalefet partilerinin katılımıyla başkentteki Ramlila Maidan bölgesinde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Hindistan Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi

"MODİ ANAYASA'DAN BÜYÜK DEĞİL"

Gandhi, gösteride yaptığı konuşmada, Hindistan'da "demokrasinin ve Anayasa'nın yok edilmesine izin vermeyeceklerini" belirterek, "(Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümeti Anayasa'dan daha büyük değildir." açıklamasını yaptı.

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Yerel yönetimin olası güvenlik sorunlarına karşı 10 bin polis ve paramiliter personel görevlendirdiği gösteriye, "Z kuşağı" internet kullanıcılarının öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin temsilcileri de katıldı.

Başbakan Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) yetkilileri ise gazetecilere yaptıkları açıklamalarda gösteriye tepki göstererek bunun "demokrasi adı altında ülkeyi anarşiye sürüklemeyi amaçlayan kasıtlı bir komplo" olduğunu öne sürdü.

ÖZEL YOĞUN REVİZYON UYGULAMASI

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama daha sonra eyaletlerin çoğunda ve federal yönetime bağlı bölgelerde başlatıldı.

Seçim Kuruluna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, seçmen olma şartlarını taşıyanların ise listelerde kalmasını hedefliyor.

Muhalefet partileri, uygulama kapsamında seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istendiğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği kaydediliyor.

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Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve Kumar'ın istifasını istiyor.