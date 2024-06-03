Hindistan’da Modi açık ara önde

Haberin Devamı

ANAYASAYI DEĞİŞTİREBİLİR

Altı farklı sandık çıkış anketinin sonuçlarına göre NDA’nın 353 ila 380 sandalye kazanması bekleniyor. NDA, 2019 seçimlerinde 303’ü BJP’ye ait olmak üzere 353 sandalye kazanmıştı. Muhalefetteki Rahul Gandhi liderliğindeki Kongre Partisi’nin öncülük ettiği Hindistan İttifakı’nın ise 125 ila 165 sandalye arasında kalması bekleniyor. Salt çoğunluk için 272 sandalye yeterken meclisin üçte ikisinin kazanılması, NDA’ya anayasa değişikliği şansı tanıyabilir. Öte yandan 1.4 milyar nüfuslu ülkede seçim anketlerinin sıklıkla yanlış sonuçlar verdiği biliniyor. Seçimleri BJP’nin kazanması öngörülse de siyasi analistler muhalefetin etkili seçim kampanyası nedeniyle iktidarın sandalye kaybedebileceği değerlendirmelerini yapıyor. Seçim zaferinin resmileşmesi halinde Modi, Jawaharlal Nehru’dan sonra üç dönem başbakan seçilen ilk isim olacak.