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Hindistan’da Modi açık ara önde

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#Hindistan#Seçim#Modi
Hindistan’da Modi açık ara önde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Hindistan’da 44 gün süren ve önceki gün oy verme işleminin tamamlandığı genel seçimlerde, mevcut Başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğindeki Ulusal Demokrat İttifakı’nın (NDA) seçimleri açık ara farkla önde götürdüğü bildirildi. Kesin sonuçların yarın açıklanacağı seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre NDA, 543 sandalyeli alt meclisin üçte ikisini kazanacak.

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ANAYASAYI DEĞİŞTİREBİLİR

Altı farklı sandık çıkış anketinin sonuçlarına göre NDA’nın 353 ila 380 sandalye kazanması bekleniyor. NDA, 2019 seçimlerinde 303’ü BJP’ye ait olmak üzere 353 sandalye kazanmıştı. Muhalefetteki Rahul Gandhi liderliğindeki Kongre Partisi’nin öncülük ettiği Hindistan İttifakı’nın ise 125 ila 165 sandalye arasında kalması bekleniyor. Salt çoğunluk için 272 sandalye yeterken meclisin üçte ikisinin kazanılması, NDA’ya anayasa değişikliği şansı tanıyabilir. Öte yandan 1.4 milyar nüfuslu ülkede seçim anketlerinin sıklıkla yanlış sonuçlar verdiği biliniyor. Seçimleri BJP’nin kazanması öngörülse de siyasi analistler muhalefetin etkili seçim kampanyası nedeniyle iktidarın sandalye kaybedebileceği değerlendirmelerini yapıyor. Seçim zaferinin resmileşmesi halinde Modi, Jawaharlal Nehru’dan sonra üç dönem başbakan seçilen ilk isim olacak.

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#Hindistan#Seçim#Modi

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