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Hindistan’da maden çöktü: 5 ölü

#Hindistan#Maden#Göçük
Hindistan’da maden çöktü: 5 ölü

Hindistan’da yasa dışı kazı yapılan maden ocağının çökmesinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hindistan’ın Jharkhan eyaletinin Dranbad kentinde kapalı olan madende yasa dışı yapılan kazı sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekiplerinin gelmesinin ardından 4’ü kadın, 1’i erkek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dranbad kenti Polis Memuru Sanjeev Kumar, madende 5 can kaybı olduğunu ve çok sayıda kişinin de kayıp olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden ocağı, 15 yıl önce yetkililer tarafından kapatılmış ancak madende yasa dışı kazılar yapılmaya devam edilmişti. Geçtiğimiz yılda Hindistan’ın Meghalaya eyaletinde maden çökmesi sonucu 6 işçi, 2018 yılında da 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Hindistan#Maden#Göçük

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