Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere de yayılan, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyonuna Hindistan'da da rastlandı.
Hindistan’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.
Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.
Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.
Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.
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