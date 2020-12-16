Güney Kore, Çin ve Hindistan'da artan koronavirüs vakaları göze çarpıyor

HİNDİSTAN



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 96'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 382 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 932 bin 547'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 456 bin 449 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 821 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE



Güney Kore'de koronavirüse bağlı ölümlerdeki artış paniğe neden oldu.



Güney Koreli sağlık yetkilileri, koronavirüs vakalarındaki ve ölümlerindeki artışla birlikte pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez ülkenin karantinaya girme olasılığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek ülke halkının mevcut kısıtlamaları ciddiye alması konusunda uyardı.



Pandeminin başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil pek çok çevre tarafından örnek gösterilen ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, ülkedeki 51 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Seul Ulusal Başkent Bölgesi’ndeki sakinleri fiziksel mesafe önlemlerine tam olarak uymaya çağırdı.

Öte yandan, Güney Kore'nin Kuzey Jeola bölgesindeki Gimje şehrinde bulunan 54'ü çalışan olmak üzere 123 kişinin kaldığı 'Canaan' Bakım Evi'nde 62 kişide koronavirüs tespit edildi.



Yetkililer sayının artmasını beklendiklerini açıkladı.



Bakım evindeki ilk iki vakanın Pazartesi günü tespit edildiği belirtildi. Daha sonra 60 kişide de virüs tespit edildi.



Koronavirüse yakalananlar arasında 40 bakım evi sakini, 19 çalışan, 1 kamu işçisi ve onun aile üyelerinin bulunduğu belirtildi.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 612'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 32 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede tespit edilen 1078 yeni Kovid-19 vakası, salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.

Vakaların 770'den fazlası başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.





