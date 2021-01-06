Hindistan'da Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 88 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 374 bin 932’ye çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 997 bin 272 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 264 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 150 bin 114’e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9’u yurt dışı kaynaklı 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 20’si Hebei, 1’s Liaoning, 1'i Heylongciang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin’de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 215 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 138 kişi iyileşti.

Pekin'e komşu eyalet Hıbey’de önlemler artırılıyor

Pekin'e komşu Hıbey eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı.

Hıbey’de 20 vaka ve 43 asemptomatik vaka tespit edilmesinin ardından "acil durum" ilan edildi.

Bu kapsamda eyaletin başkenti Şıciacuang’da kent genelinde nükleik asit testi yapılacağı açıklandı. Kentteki tüm kreş, ilk ve orta okullarda yüz yüze eğitim askıya alındı. Kentteki iç hat uçuşlarının yüzde 30’u da iptal edildi.

Hıbey eyalet yönetimi ayrıca Şıciacuang üzerinden eyaleti başkent Pekin’e bağlayan 10 otoyolda Kovid-19 kontrollerinin yapılacağını duyurdu.

Eyalette son günlerde görülen vaka artışı nedeniyle Şıciacuang’ın bazı kesimleri yüksek risk bölgesi, Şingtai kentinin bazı bölgeleri ise orta seviyeli risk bölgesi ilan edilmişti.

Çin yönetimi, Kovid-19 testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen kişileri toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırılıyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 840 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 65 bin 818’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1027'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 46 bin 995 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de vaka sayısı aralığın ortasından itibaren artarak 1000 eşiğini aşmıştı. Ülkede önceki gün 1020 yeni vaka tespit edilmişti.

Yeni vakalara karşı başkent Seul ve çevresinde ilan edilen arttırılmış 2. seviye karantina tedbirleri 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Tedbirler kapsamında 4'ten fazla kişinin bir araya geldiği özel toplantılara yasak getiriliyor.