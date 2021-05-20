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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 binin altına düştü

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Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı 4 binin altına düştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ölenlerin sayısı 4 binin altına indi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 874 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 287 bin 122’ye ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 276 bin 110 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 25 milyon 772 bin 440'a yükseldi.

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Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, dün, 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Hindistanda Kovid-19 vaka sayıları 25 milyona yaklaştı
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 25 milyona yaklaştı

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülürken bu sayı son bir günde 2 binin altına düştü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

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