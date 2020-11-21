Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 milyonun üzerine çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 564 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 132 bin 726'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 232 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 50 bin 613'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 478 bin 124 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 7 vakanın 5'in Pekin'in güneyindeki liman şehri Tianjin'de, 2'sinin ise Şanghay'da görüldüğü bildirildi.

Tianjin'de görülen vakaların tamamımın Binhai bölgesinde görülmesi nedeniyle bölgede yaşayan 3 milyon nüfusun toplu test edilmesine başlandı. Vakaların görüldüğü, apartman kompleksi, ana okulu ve hastane karantinaya alındı.

Şanghay'da da 2 vakanın ortaya çıktığı hastanedeki 4 bin 15 kişi test edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 414'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 472 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 386 Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı son 4 günde 300'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 30 bin 403'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 503 kişi yaşamını yitirdi.