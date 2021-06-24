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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

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Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 54 bin 69 yeni vaka tespit edilirken 68 bin 885 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 627 bin 57'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısının 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 63 bin 740 kişinin iyileştiği ülkede iyileşme oranı yüzde 96,61'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 82 bin 778'e, can kaybı sayısı 391 bin 981'e çıktı.

UYGULANAN AŞI DOZU 300 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 301 milyon 626 bin 28 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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