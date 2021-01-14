Hindistan'da koronavirüs salgınına rağmen yapılan hac ibadetinin görüntüleri şoke etti...

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Hindistan şu anda dünyada en çok koronavirüs vakası görülen ikinci ülke konumunda ve salgın şimdiden 150.000’den fazla can aldı.



Ülkeyi etkisi altına alan yıkıcı koronavirüs salgınına rağmen binlerce Hindu hacı Haridwar şehrinde bir araya geldi ve Ganj nehrine akın etti, bu gelenek binlerce yıllık Hindu hac ibadetinin bir parçası.



Yaşları 3 ile 80 arasında değişen binlerce hacının maske takmaması ve hijyen kurallarını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.



Yetkililer sayıları 1 milyonu bulan hacıların, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen hijyen kurallarına uymamalarından şikayet etti ve kurallara uymayanlara para cezası kesileceğini açıkladı.



Hac ibadetinin organize edilmesinden sorumlu bir yetkili Siddharth Chakrapani, Hindu bağışlama ve arınma tanrıçasına atıfta bulunarak, ‘Maa Ganga'nın onlar koruyacağına eminim, salgın biraz endişe verici ancak tüm önlemleri alıyoruz.’ dedi.

Hindu mitolojisine göre, tanrılar ve iblisler, ölümsüzlük iksiri içeren kutsal bir sürahi için savaştılar. Hindular iksirin damlalarının hac ibadetinin yapıldığı Ganj nehrine düştüğüne inanıyor.

Ganj nehrine girmek, Hindistan'ın dört bir yanından ve sınırlarının ötesinden gelenler için kutsal bir ayin olarak kabul ediliyor.

Hindistan'da koronavirüs vakaları ve ölümleri son haftalarda önemli ölçüde düşerken, uzmanlar yeni bir koronavirüs dalgasının dünyanın en kalabalık ikinci ülkesini vurabileceği konusunda uyarıyor.