Hindistan'da koronavirüs krizinde son perde! Ordu göreve çağırıldı

Yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı kentteki hastaneler kriz yaşıyor. Başkent yönetimi, Covid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor. Salgının başlamasından bu yana ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor.



BBC Türkçe

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