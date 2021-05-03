Fotoğraf: AP
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Hindistan'da koronavirüs krizinde son perde! Ordu göreve çağırıldı
Hindistan'da resmi kayıtlara göre vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, başkent Yeni Delhi'de ikinci Covid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.
Yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı kentteki hastaneler kriz yaşıyor. Başkent yönetimi, Covid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor. Salgının başlamasından bu yana ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor.
BBC Türkçe
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