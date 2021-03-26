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HaberlerDünya HaberleriHindistan'da korkunç yangın: Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane kül oldu!
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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Hindistan'da korkunç yangın: Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane kül oldu!

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Hindistan'da korkunç yangın: Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane kül oldu!

Daha önce de birçok hastane yangınıyla gündeme gelen Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane yangında kül oldu. 9 kişi hayatını kaybederken yetkililer içeride mahsur kalanlar olabileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Bernama ajansının haberine göre, Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Sunrise hastanesinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü kaydetti.

Kadam, hastanede mahsur kalanlar olabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

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İtfaiye teşkilatından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneden tahliye edilebilen 70'ten fazla hastanın, Mumbai'deki diğer hastanelere nakledildiğini belirtti.

Hindistanda korkunç yangın: Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane kül oldu
Press Trust of India, hastane yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, yangının hastanenin zemin katında başlayarak üst katlara doğru yükselmeye başladığını aktardı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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