Hindistan’da korkunç kaza! İki yolcu teknesi çarpıştı

NDTV’nin haberine göre, Maluji Adası'ndan Nimati Ghat’a giden bir yolcu teknesi, Brahmaputra Nehri'nde, karşı yönden gelen bir tekneyle çarpıştı.

İki teknede en az 100 yolcunun bulunduğu ifade edilerek, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.





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